Челсі готує зимовий трансфер з Серії А

Лондонський Челсі має намір підсилити склад узимку, і головною ціллю клубу став лівий захисник Лаціо Нуну Тавареш. 25-річний португалець уже другий сезон виступає за римлян, але лише цього року став повноцінним гравцем клубу.

Про це повідомляє Transfer News Live.

Влітку Челсі робив спробу придбати Тавареша, однак тоді Лаціо виставив цінник у 43,5 мільйона фунтів стерлінгів. У лондонському клубі вважали, що ця сума є завищеною, тому перемовини завершилися безрезультатно.

Тепер же Челсі розраховує домовитися з керівництвом Лаціо та закрити трансфер уже під час зимового вікна.

Цього сезону Тавареш провів шість матчів у Серії А, не відзначившись результативними діями. Нагадаємо, що до літа 2024 року контракт захисника належав Арсеналу – одному з прямих конкурентів Челсі в Англійській Прем’єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб може повернути колишнього форварда.