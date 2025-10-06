Тавареша викликали в збірну Португалії замість травмованого одноклубника Забарного

Флангового захисника римського Лаціо Нуну Тавареша довикликали в збірну Португалії на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Португалії.

Тавареша викликали замість півзахисника ПСЖ Жоау Невеша, який не встиг відновитися після травми. 21-річний хавбек вдало розпочав нинішній сезон, відзначившись хеттриком у матчі чемпіонату Франції проти Тулузи. Проте останні матчі парижан Невеш пропустив через травму задньої поверхні стегна.

Тавареш у поточному сезоні взяв участь у всіх 6 матчах Лаціо в Серії А, сумарно провівши на полі 378 хвилин. Результативними діями не відзначався.

11 і 14 жовтня збірна Португалії проведе два матчі відбору до ЧС-2026 – проти Ірландії та Угорщини відповідно.