Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тавареша викликали в збірну Португалії замість травмованого одноклубника Забарного

Олег Дідух — 6 жовтня 2025, 20:37
Тавареша викликали в збірну Португалії замість травмованого одноклубника Забарного
Нуну Тавареш
Getty Images

Флангового захисника римського Лаціо Нуну Тавареша довикликали в збірну Португалії на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Португалії.

Тавареша викликали замість півзахисника ПСЖ Жоау Невеша, який не встиг відновитися після травми. 21-річний хавбек вдало розпочав нинішній сезон, відзначившись хеттриком у матчі чемпіонату Франції проти Тулузи. Проте останні матчі парижан Невеш пропустив через травму задньої поверхні стегна.

Тавареш у поточному сезоні взяв участь у всіх 6 матчах Лаціо в Серії А, сумарно провівши на полі 378 хвилин. Результативними діями не відзначався.

11 і 14 жовтня збірна Португалії проведе два матчі відбору до ЧС-2026 – проти Ірландії та Угорщини відповідно.

Лаціо ПСЖ травма Збірна Португалії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Нуну Тавареш Жоау Невеш

Нуну Тавареш

Лаціо викупив у Арсенала захисника збірної Португалії
Лаціо викупить у Арсенала флангового захисника
Конкурент Зінченка в Арсеналі перейшов у Лаціо
Астон Вілла може підписати захисника Арсенала Тавареша
Ноттінгем Форест має намір підписати захисника Арсенала Тавареша

Останні новини