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Конкурент Зінченка в Арсеналі перейшов у Лаціо

Олександр Булава — 15 липня, 20:52
Конкурент Зінченка в Арсеналі перейшов у Лаціо

Лівий захисник лондонського Арсенала Нуну Тавареш перейшов у Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний португалець виступатиме на правах однорічної оренди. В угоду включений пункт про обов'язкове право викупу за певних умов.

Тавареш є конкурентом українця Олександра Зінченка на лівому фланзі оборони "канонірів". Він приєднався до клубу у 2021 році, і з того моменту декілька разів віддався в оренду в інші клуби.

Минулий сезон Нуну провів у Ноттінгем Форест, де відіграв 12 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядає варіант із підписанням українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.

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