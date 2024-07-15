Конкурент Зінченка в Арсеналі перейшов у Лаціо

Лівий захисник лондонського Арсенала Нуну Тавареш перейшов у Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний португалець виступатиме на правах однорічної оренди. В угоду включений пункт про обов'язкове право викупу за певних умов.

Тавареш є конкурентом українця Олександра Зінченка на лівому фланзі оборони "канонірів". Він приєднався до клубу у 2021 році, і з того моменту декілька разів віддався в оренду в інші клуби.

Минулий сезон Нуну провів у Ноттінгем Форест, де відіграв 12 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядає варіант із підписанням українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.