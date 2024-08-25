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Вже наступного туру в УПЛ може статися перша тренерська відставка — джерело

Ігор Чернявський — 25 серпня, 21:30
Вже наступного туру в УПЛ може статися перша тренерська відставка — джерело
ФК Зоря

Президент Зорі Євгеній Гєллєр може звільнити головного тренера Юрія Коваля в разі втрати очок у наступному матчі.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, тиждень тому, після поразки від Олександрії (1:2) Гєллєр дав тренерському штабу два матчі на виправлення ситуації. Оскільки сьогодні луганці розгромно поступилися Руху, втрата очок у наступному поєдинку з Оболонню може стати фатальною як мінімум для головного тренера Юрія Коваля.

Зазначимо, що асистентом Коваля є Младен Бартулович, який виконував обов’язки наставника на початку минулого сезону в короткий період між відставкою Ненада Лалатовича та призначенням Валерія Кривенцова.

Наступний суперник Зорі — Оболонь — набрала лише одне очко в перших чотирьох турах нового сезону. Попередні три матчі "пивовари" програли з загальним рахунком 0:10, але в Кубку України змогли по пенальті пройти Колос.

Євгеній Гєллєр Зоря Чемпіонат України, УПЛ Юрій Коваль

Зоря

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