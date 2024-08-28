Скрипник може повернутися в один із своїх колишніх клубів
Віктор Скрипник може знову стати тренером Зорі.
Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.
"На правах інсайда є інформація, що Євген Гєллєр дуже серйозно зараз розглядає кандидатуру тренера, з яким він вже працював і якого він хотів би повернути, нібито, в клуб.
Можливо, це і точка зору когось із керівників Зорі, але, якщо ви вже здогадалися, то так, я можу підтвердити, що Віктор Скрипник серйозно розглядається на цю посаду.
Тут питання в тому, наскільки Скрипник психологічно готовий повертатися в Україну, в Київ, після того, що було в Металісті 1925, чи нехочу він банально відпочити", — сказав Співаковський.
Нагадаємо, Скрипник очолював Зорю в період з 2019 по 2022 рік. Під його керівництвом команда двічі поспіль виграла бронзові медалі чемпіонату України в сезонах-2019/20 та 2020/21.
Після Зорі Скрипник тренував Ворсклу та Металіст 1925. У харківському клубі він провів лише півроку, впродовж яких команда вилетіла з УПЛ, а потім не використала можливість повернутися в елітний дивізіон через "Турнір чотирьох".