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Скрипник може повернутися в один із своїх колишніх клубів

Ігор Чернявський — 28 серпня, 23:59
Скрипник може повернутися в один із своїх колишніх клубів
Getty Images

Віктор Скрипник може знову стати тренером Зорі.

Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

"На правах інсайда є інформація, що Євген Гєллєр дуже серйозно зараз розглядає кандидатуру тренера, з яким він вже працював і якого він хотів би повернути, нібито, в клуб.

Можливо, це і точка зору когось із керівників Зорі, але, якщо ви вже здогадалися, то так, я можу підтвердити, що Віктор Скрипник серйозно розглядається на цю посаду.

Тут питання в тому, наскільки Скрипник психологічно готовий повертатися в Україну, в Київ, після того, що було в Металісті 1925, чи нехочу він банально відпочити", — сказав Співаковський.

Нагадаємо, Скрипник очолював Зорю в період з 2019 по 2022 рік. Під його керівництвом команда двічі поспіль виграла бронзові медалі чемпіонату України в сезонах-2019/20 та 2020/21.

Після Зорі Скрипник тренував Ворсклу та Металіст 1925. У харківському клубі він провів лише півроку, впродовж яких команда вилетіла з УПЛ, а потім не використала можливість повернутися в елітний дивізіон через "Турнір чотирьох".

Євгеній Гєллєр Чемпіонат України, УПЛ Віктор Скрипник Зоря Луганськ

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