Скрипник може повернутися в один із своїх колишніх клубів

Віктор Скрипник може знову стати тренером Зорі.

Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

"На правах інсайда є інформація, що Євген Гєллєр дуже серйозно зараз розглядає кандидатуру тренера, з яким він вже працював і якого він хотів би повернути, нібито, в клуб.

Можливо, це і точка зору когось із керівників Зорі, але, якщо ви вже здогадалися, то так, я можу підтвердити, що Віктор Скрипник серйозно розглядається на цю посаду.

Тут питання в тому, наскільки Скрипник психологічно готовий повертатися в Україну, в Київ, після того, що було в Металісті 1925, чи нехочу він банально відпочити", — сказав Співаковський.