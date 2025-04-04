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Степаненко пояснив, чому вирішив залишити Шахтар

Руслан Травкін — 4 квітня 2025, 11:57
Степаненко пояснив, чому вирішив залишити Шахтар
Тарас Степаненко
Шахтар

Півзахисник турецького Еюпспора Тарас Степаненко зізнався, що залишити Шахтар це було його рішення. Причиною стала мала кількість ігрового часу.

Про це він сказав у подкасті BurBuzz.

"Це було моє рішення – піти з Шахтаря. Я до цього готувався. Перші дні було незвично, але я швидко переключився на іншу команду і країну.

Якщо брати спортивну складову, то я ще хочу грати у футбол, а в Шахтарі я цього не робив. Я дуже мало грав, практично не грав, тому я для себе вирішив, що потрібно щось змінювати, оскільки мені не дають більше часу грати. Краще на той час, коли мене випускали для галочки, щоб молоді хлопці грали, я думаю, для них це більше буде мотивуюче і більше принесе користі, ніж мені.

Коли я сиджу на заміні, у мене немає емоцій, бо я не граю. Тому я вирішив, що буде краще щось спробувати нове", – сказав Степаненко.

Цього сезону 35-річний опорник перестав бути основним у складі "гірників". Впродовж цієї кампанії Степаненко лише тричі виходив у стартовому складі – по разу в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що півзахисник виступав за донецький клуб з 2010 року. На його рахунку 439 матчів та 30 голів. З клубом він виграв 25 трофеїв.

Тарас Степаненко Шахтар

Тарас Степаненко

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