Степаненко пояснив, чому вирішив залишити Шахтар
Півзахисник турецького Еюпспора Тарас Степаненко зізнався, що залишити Шахтар це було його рішення. Причиною стала мала кількість ігрового часу.
Про це він сказав у подкасті BurBuzz.
"Це було моє рішення – піти з Шахтаря. Я до цього готувався. Перші дні було незвично, але я швидко переключився на іншу команду і країну.
Якщо брати спортивну складову, то я ще хочу грати у футбол, а в Шахтарі я цього не робив. Я дуже мало грав, практично не грав, тому я для себе вирішив, що потрібно щось змінювати, оскільки мені не дають більше часу грати. Краще на той час, коли мене випускали для галочки, щоб молоді хлопці грали, я думаю, для них це більше буде мотивуюче і більше принесе користі, ніж мені.
Коли я сиджу на заміні, у мене немає емоцій, бо я не граю. Тому я вирішив, що буде краще щось спробувати нове", – сказав Степаненко.
Цього сезону 35-річний опорник перестав бути основним у складі "гірників". Впродовж цієї кампанії Степаненко лише тричі виходив у стартовому складі – по разу в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.
Зазначимо, що півзахисник виступав за донецький клуб з 2010 року. На його рахунку 439 матчів та 30 голів. З клубом він виграв 25 трофеїв.