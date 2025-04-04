Степаненко пояснив, чому вирішив залишити Шахтар

Півзахисник турецького Еюпспора Тарас Степаненко зізнався, що залишити Шахтар це було його рішення. Причиною стала мала кількість ігрового часу.

Про це він сказав у подкасті BurBuzz.

"Це було моє рішення – піти з Шахтаря. Я до цього готувався. Перші дні було незвично, але я швидко переключився на іншу команду і країну.

Якщо брати спортивну складову, то я ще хочу грати у футбол, а в Шахтарі я цього не робив. Я дуже мало грав, практично не грав, тому я для себе вирішив, що потрібно щось змінювати, оскільки мені не дають більше часу грати. Краще на той час, коли мене випускали для галочки, щоб молоді хлопці грали, я думаю, для них це більше буде мотивуюче і більше принесе користі, ніж мені.

Коли я сиджу на заміні, у мене немає емоцій, бо я не граю. Тому я вирішив, що буде краще щось спробувати нове", – сказав Степаненко.