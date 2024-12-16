Голлівудський власник футбольного клубу шокував фанів, з'явившись у пабі із зіркою кіно

Голлівудські зірки Раян Рейнольдс та Ченнінг Татум знову разом, але цього разу не на знімальному майданчику, а в пабі міста Рексем.

Актори завітали до закладуFat Boar, де поспілкувалися з місцевими жителями та навіть влаштували вечірку з гравцями Рексема.

Хоча футбольний день завершився не зовсім вдало – матч проти Кембридж Юнайтед закінчився нічиєю 2:2 через пенальті на 89-й хвилині, – атмосфера в пабі залишалася на висоті.

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Рейнольдс, який вже встиг стати улюбленцем місцевої спільноти після придбання клубу разом із Робом МакЕлхенні, знову зачарував відвідувачів. Голлівудський актор радо фотографувався з фанатами і давав автографи.

Завдяки таким несподіваним візитам, актор продовжує зміцнювати зв’язок між зірками Голлівуду та футбольною спільнотою Рексема, додаючи яскравості не лише грі, а й життю фанатів.