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Таловєров вийде у стартовому складі Плімута проти Ліверпуля

Микола Дендак — 9 лютого 2025, 16:10
Таловєров вийде у стартовому складі Плімута проти Ліверпуля
Максим Таловєров
Getty images

Захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров вийде у стартовому складі на матч 1/16 фіналу Кубку Англії проти лідера АПЛ Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на OTT-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що 24-річний центральний захисник дебютував за Плімут в матчі Чемпіоншипу проти Вест Бромвича. Таловєров допоміг "зеленій армії" здобути першу перемогу з 15 листопада 2024 року та був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

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До недавнього часу Плімут очолював легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Проте 31 грудня англійці звільнили його через незадовільні результати команди.

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