Таловєров вийде у стартовому складі Плімута проти Ліверпуля

Захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров вийде у стартовому складі на матч 1/16 фіналу Кубку Англії проти лідера АПЛ Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на OTT-платформі Setanta Sports.

Your Greens to face Liverpool! 💚 pic.twitter.com/D4Sw1i5WFO — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 9, 2025

Нагадаємо, що 24-річний центральний захисник дебютував за Плімут в матчі Чемпіоншипу проти Вест Бромвича. Таловєров допоміг "зеленій армії" здобути першу перемогу з 15 листопада 2024 року та був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

До недавнього часу Плімут очолював легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Проте 31 грудня англійці звільнили його через незадовільні результати команди.