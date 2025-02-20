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Таловєров: Кайфую від свого першого голу за Плімут

Олександр Булава — 20 лютого 2025, 19:14
Таловєров: Кайфую від свого першого голу за Плімут
Максим Таловєров
Getty Images

Український захисник Максим Таловєров оцінив свій дебютний гол за Плімут.

Про це футболіст розповів в Instagram.

Напередодні гол українця приніс Плімуту нічию у матчі з Лутоном (1:1) у 31 турі Чемпіоншипу.

"Кайфую від того, що вчора ввечері забив свій перший гол за "Зелену Армію".

Дякую за вашу яскраву підтримку. Побачимося з вами в суботу на ще одному важливому матчі", – розповів Таловєров.

З моменту свого трансферу в Англію, Максим Таловєров зіграв у п'яти матчах, в яких провів увесь час на футбольному полі.

Варто зазначити, що у цих іграх Плімут, який посідає передостаннє місце Чемпіоншипу, зазнав усього однієї поразки. Але при цьому команда примудрилася обіграти Ліверпуль у Кубку Англії (1:0)

Наступний матч команда зіграє 22 лютого проти Кардіффа.

Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Максим Таловєров Плімут

Максим Таловєров

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