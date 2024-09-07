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Таловєров: Атмосфера в молодіжці Ротаня була пречудова

Ігор Чернявський — 7 вересня, 22:50
Таловєров: Атмосфера в молодіжці Ротаня була пречудова
УАФ

Центральний захисник збірної України Максим Таловєров вважає, що секрет успіху молодіжної збірної Руслана Ротань полягав у чудовій атмосфері.

Про це він розповів у інтерв’ю Футбол 24.

"Гадаю, в колективі. Ми довгий час були разом, близько двох та двох з половиною років. Атмосфера в команді була пречудова. Було відчуття, що всі в ідеальних стосунках, дружать, один за одного б'ються. Це один з головних факторів успіху. На превеликий жаль, ми не змогли цим складом взяти участь в Олімпійських іграх", — сказав Таловєров.

Нагадаємо, влітку 2023 року українська молодіжка дійшла до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому відібралася на Олімпійські ігри-2024. Втім, у Париж з того складу майже ніхто не поїхав, і команда Руслана Ротаня завершила боротьбу вже після групового етапу.

Максим Таловєров

Максим Таловєров

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