Таловєров: Атмосфера в молодіжці Ротаня була пречудова

Центральний захисник збірної України Максим Таловєров вважає, що секрет успіху молодіжної збірної Руслана Ротань полягав у чудовій атмосфері.

Про це він розповів у інтерв’ю Футбол 24.

" Гадаю, в колективі. Ми довгий час були разом, близько двох та двох з половиною років. Атмосфера в команді була пречудова. Було відчуття, що всі в ідеальних стосунках, дружать, один за одного б'ються. Це один з головних факторів успіху. На превеликий жаль, ми не змогли цим складом взяти участь в Олімпійських іграх", — сказав Таловєров.

Нагадаємо, влітку 2023 року українська молодіжка дійшла до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому відібралася на Олімпійські ігри-2024. Втім, у Париж з того складу майже ніхто не поїхав, і команда Руслана Ротаня завершила боротьбу вже після групового етапу.