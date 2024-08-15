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Рух віддав в оренду легіонера до найтитулованішого клубу Японії

Руслан Травкін — 15 серпня, 13:53
Рух віддав в оренду легіонера до найтитулованішого клубу Японії
ФК Рух. Таллес

Бразилець Таллес Бренер покинув львівський Рух. Представник УПЛ віддав його в оренду японському клубу Касіма Антлерс.

Про це сказано на сайті команди УПЛ.

Термін угоди не вказується. Відомо, що у Касіми буде право викупу.

26-річний півзахисник перейшов до Руху влітку 2021 року. До цього він грав за донецький Олімпік. У складі львів'ян гравець відіграв 62 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 10 асистів.

Касіма Антлерс — найтитулованіший клуб Японії. Команда вісім разів вигравала чемпіонат Японії, а у 2018 році виграла Лігу чемпіонів АФК. Після 26 турів нинішнього сезону клуб йде на другому місці у місцевому чемпіонаті.

Нагадаємо, у 2 турі УПЛ сезону 2024/25 Рух розгромив київську Оболонь.

Таллес Бренер Касіма Антлерс Рух Львів

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