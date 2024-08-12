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Півзахисник Руха завершує перехід у японський клуб

Олександр Булава — 12 серпня, 15:54
Півзахисник Руха завершує перехід у японський клуб

Бразильський півзахисник львівського Руха Таллес Бренер завершує свій перехід у найтитулованіший японський клуб Касіма Антлерс.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Перехід відбудеться на правах річної оренди, за яку український клуб отримає 400 тим доларів. Також договір буде включати опцію викупу 26-річного гравця.

Напередодні український тренер Юрій Вірт повідомив, що Таллес вирішив покинути Рух, оскільки давно прагнув змін та був незадоволений своїм становищем у команді.

Бренер приєднався до львівського руху влітку 2022 року на правах вільного агента, до цьгого він виступав за донецький Олімпік. У минулому сезоні на рахунку бразильця 25 матчів, в яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

Напередодні Рух на виїзді розгромив Оболонь (4:0). Наразі в активі команди 3 очки, наступний матч "жовто-чорні" зіграють 18 серпня проти ЛНЗ.

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Таллес Бренер

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