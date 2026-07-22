Попов відзначився дублем у товариському матчі Емполі

Український нападник Емполі Богдан Попов розпочав підготовку з клубом до нового сезону.

У першому товариському спарингу італійський клуб розгромив Кастельфьорентіно Юнайтед із рахунком 8:0.

Попов вийшов у стартовому складі та став одним із головних героїв першого тайму, оформивши дубль. Українець вразив ворота суперника на 17-й та 44-й хвилинах. На другу половину зустрічі головний тренер Емполі Гвідо Пальюка випустив замість Богдана Томаса Кампаньєлло.

Товариський матч

Емполі – Кастельфьорентіно Юнайтед 8:0

Голи: 1:0 – 4 Б'янкі, 2:0 – 6 Б'янкі, 3:0 – 17 Попов, 4:0 – 44 Попов, 5:0 – 71 Кампаньєлло, 6:0 – 73 Монако, 7:0 – 79 Орланді, 8:0 – 91 Монако

Нагадаємо, що Богдан доєднався до структури Емполі восени 2023-го. За першу команду провів вже 24 гри, у яких відзначився 5 голами (сезон-2025/26).

Контракт 19-річного українця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Попова може підписати Аталанта.