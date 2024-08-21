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Швейцарський клуб може посилити склад молодим українцем зі структури Ювентуса

Руслан Травкін — 21 серпня, 08:20
Швейцарський клуб може посилити склад молодим українцем зі структури Ювентуса
Андрій Фірман
Getty images

Український вінгер молодіжної команди Ювентуса Андрій Фірман найближчим часом приєднається до швейцарського Сьйона.

Про це повідомляє журналіст Марко Барідон у соцмережі "Х" (Twitter).

Джерело повідомляє, що клуби домовилися про оренду з правом викупу. Італійський гранд збереже опцію зворотного викупу гравця.

19-річний Фірман перейшов до Ювентуса влітку 2019 року. За першу команду ще не дебютував.

Нагадаємо, київське Динамо може повернути в Україну молодого українського захисника, який підписав контракт із клубом Бундесліги.

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