Швейцарський клуб може посилити склад молодим українцем зі структури Ювентуса
Андрій Фірман
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Український вінгер молодіжної команди Ювентуса Андрій Фірман найближчим часом приєднається до швейцарського Сьйона.
Про це повідомляє журналіст Марко Барідон у соцмережі "Х" (Twitter).
Джерело повідомляє, що клуби домовилися про оренду з правом викупу. Італійський гранд збереже опцію зворотного викупу гравця.
19-річний Фірман перейшов до Ювентуса влітку 2019 року. За першу команду ще не дебютував.
Нагадаємо, київське Динамо може повернути в Україну молодого українського захисника, який підписав контракт із клубом Бундесліги.