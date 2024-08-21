Швейцарський клуб може посилити склад молодим українцем зі структури Ювентуса

Український вінгер молодіжної команди Ювентуса Андрій Фірман найближчим часом приєднається до швейцарського Сьйона.

Про це повідомляє журналіст Марко Барідон у соцмережі "Х" (Twitter).

Джерело повідомляє, що клуби домовилися про оренду з правом викупу. Італійський гранд збереже опцію зворотного викупу гравця.

19-річний Фірман перейшов до Ювентуса влітку 2019 року. За першу команду ще не дебютував.

Нагадаємо, київське Динамо може повернути в Україну молодого українського захисника, який підписав контракт із клубом Бундесліги.