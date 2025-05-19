Луческу відмовився їхати до Тимощука на святкування сторіччя Зеніта

Колишній тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу зізнався, що він відмовився їхати до Росії на святкування ювілею Зеніта.

Про це 79-річний румун розповів на подкасті "Top Level" від румунського видання GOLAZO.ro.

Луческу працював у Зеніті в сезоні-2016/17. Співпраця вийшла невдалою і через всього один рік сторони припинили її. Згодом фахівець назвав рішення очолити клуб із Санкт-Петербурга великою помилкою.

Незважаючи на це, його запросили на святкування 100-річчя з моменту заснування Зеніта. Проте Луческу відхилив цю пропозицію через війну, яку Росія розв'язала на території України.

"Я не хочу брати участь у чомусь подібному. Я їм сказав, що приїду, коли буде мир. Якщо не буде миру, я не приїду. Звісно, це було зроблено з повагою (до України, в якій він прожив багато років). Я розумів, що про це дуже голосно говорили б", – сказав Луческу.

Румунський фахівець також прокоментував ситуацію зі своїм колишнім підопічним Анатолієм Тимощуком, який вирішив зрадити Україну на користь газпромівських грошей.

"А щодо Тимощука, то він одружений з росіянкою, у нього там діти. Але він зіграв 140 матчів у збірній України. Дуже складна ситуація. Він там (у Росії) жив. Для нього було б краще, якби він ніяк не втручався (у питання політики)".

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Зазначимо, що Мірча Луческу працював у донецькому Шахтарі з 2004 по 2016 роки. Після вояжу до Росії та на посаду тренера збірної Туреччини він повернувся до України у 2020 році, коли несподівано очолив київське Динамо. У столиці румун працював до 2023 року.

За цей час Луческу дев'ять разів ставав чемпіоном України (вісім титулів з Шахтарем, один з Динамо), виграв вісім національних Суперкубків та сім Кубків, а в 2009 році привів "гірників" до статусу переможця останнього в історії Кубку УЄФА.

Нагадаємо, що вчора, 18 травня, Динамо під керівництвом Олександра Шовковського в рекордний 17-й раз стало чемпіоном України.

Завдяки цьому колишній воротар збірної України зміг повторити унікальне досягнення своїх попередників, які грали, а потім тренували столичний колектив.