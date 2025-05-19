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Луческу відмовився їхати до Тимощука на святкування сторіччя Зеніта

Олексій Погорелов — 19 травня 2025, 11:49
Луческу відмовився їхати до Тимощука на святкування сторіччя Зеніта
Мірча Луческу
Динамо Київ

Колишній тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу зізнався, що він відмовився їхати до Росії на святкування ювілею Зеніта.

Про це 79-річний румун розповів на подкасті "Top Level" від румунського видання GOLAZO.ro.

Луческу працював у Зеніті в сезоні-2016/17. Співпраця вийшла невдалою і через всього один рік сторони припинили її. Згодом фахівець назвав рішення очолити клуб із Санкт-Петербурга великою помилкою.

Незважаючи на це, його запросили на святкування 100-річчя з моменту заснування Зеніта. Проте Луческу відхилив цю пропозицію через війну, яку Росія розв'язала на території України.

"Я не хочу брати участь у чомусь подібному. Я їм сказав, що приїду, коли буде мир. Якщо не буде миру, я не приїду.

Звісно, це було зроблено з повагою (до України, в якій він прожив багато років). Я розумів, що про це дуже голосно говорили б", – сказав Луческу.

Румунський фахівець також прокоментував ситуацію зі своїм колишнім підопічним Анатолієм Тимощуком, який вирішив зрадити Україну на користь газпромівських грошей.

"А щодо Тимощука, то він одружений з росіянкою, у нього там діти. Але він зіграв 140 матчів у збірній України. Дуже складна ситуація. Він там (у Росії) жив. Для нього було б краще, якби він ніяк не втручався (у питання політики)".
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Зазначимо, що Мірча Луческу працював у донецькому Шахтарі з 2004 по 2016 роки. Після вояжу до Росії та на посаду тренера збірної Туреччини він повернувся до України у 2020 році, коли несподівано очолив київське Динамо. У столиці румун працював до 2023 року.

За цей час Луческу дев'ять разів ставав чемпіоном України (вісім титулів з Шахтарем, один з Динамо), виграв вісім національних Суперкубків та сім Кубків, а в 2009 році привів "гірників" до статусу переможця останнього в історії Кубку УЄФА.

Нагадаємо, що вчора, 18 травня, Динамо під керівництвом Олександра Шовковського в рекордний 17-й раз стало чемпіоном України.

Завдяки цьому колишній воротар збірної України зміг повторити унікальне досягнення своїх попередників, які грали, а потім тренували столичний колектив.

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