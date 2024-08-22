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Ювентус продовжив контракт з українським футболістом та відразу відправив його в оренду

Руслан Травкін — 22 серпня, 19:35
Ювентус продовжив контракт з українським футболістом та відразу відправив його в оренду
Андрій Фірман
Getty images

Туринський Ювентус оголосив про продовження контракту з українцем Андрієм Фірманом. "Стара синьйора" відразу відправила його в оренду до швейцарського Сьйона.

Про це вказано на сайті італійського клубу.

Новий контракт між сторонами розрахований до кінця сезону-2025/26. 19-річний Фірман перейшов до Ювентуса влітку 2019 року. За першу команду ще не дебютував.

Раніше була інформація, що Сьйон матиме право викупу. Ювентус вже віддавав Андрія в оренду до команди СПАЛ.

Варто відзначити, що хавбек Ювентуса Фабіо Міретті посилить Дженоа, де буде конкурентом Руслану Маліновському.

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