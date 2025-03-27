Динамо стежить за лідером ЛНЗ, але черкасці не планують продавати його в команду з УПЛ

Київське Динамо та швейцарський Сьйон стежать за півзахисником ЛНЗ Мухарремом Яшарі.

Про це повідомляє Markaj News.

За інформацією джерела, Динамо не робило офіційних пропозицій щодо гравця, а черкаський клуб не хоче продавати його в команду з УПЛ.

ЛНЗ за гравця хоче отримати 1 млн євро.

У поточному сезоні 27-річний хавбек провів за черкаську команду 21 матч, у яких забив 5 голів і віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук не проти очолити збірну України, адже йому цікава така робота.