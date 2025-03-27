Динамо стежить за лідером ЛНЗ, але черкасці не планують продавати його в команду з УПЛ
Мухаррем Яшарі
ФК ЛНЗ
Київське Динамо та швейцарський Сьйон стежать за півзахисником ЛНЗ Мухарремом Яшарі.
Про це повідомляє Markaj News.
За інформацією джерела, Динамо не робило офіційних пропозицій щодо гравця, а черкаський клуб не хоче продавати його в команду з УПЛ.
ЛНЗ за гравця хоче отримати 1 млн євро.
У поточному сезоні 27-річний хавбек провів за черкаську команду 21 матч, у яких забив 5 голів і віддав 7 асистів.
Раніше повідомлялося, що головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук не проти очолити збірну України, адже йому цікава така робота.