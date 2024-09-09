Швейцарський клуб підписав російського гравця: раніше туди перейшов українець
Антон Міранчук
ФК Сьйон
Швейцарський Сьйон підписав російського півзахисника Антона Міранчука з московського Локомотива.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із 28-річним футболістом підписано до 30 червня 2026 року. Він перейшов у статусі вільного агента.
Майже всю свою кар'єру Міранчук провів у Локомотиві, за який виступав із сезону-2013/14. Він зіграв 217 матчів, забив 51 гол та віддав 34 гольові передачі. Також в його активі 28 поєдинків за російську збірну.
Що цікаво, кілька тижнів тому до Сьйону на правах оренди приєднався 19-річний український футболіст Андрій Фірман. Раніше була інформація, що Сьйон матиме право викупу гравця.
Нагадаємо, цього літа ПСЖ також підписав російського футболіста.