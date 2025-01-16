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Померлий екстренер збірної Англії залишив за собою мільйонні борги

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 08:06
Померлий екстренер збірної Англії залишив за собою мільйонні борги
Свен-Йоран Ерікссон
Getty images

Колишній тренер збірної Англії Сен-Йоран Ерікссон, який помер влітку 2024 року, залишив за собою у спадок мільйонні борги.

Про це повідомляє ESPN.

Через нераціонально управління фінансами, швед заборгував близько 8,6 мільйонів фунтів, в той час, як його статки складають 4,8 мільйона.

Основа частка боргів припадає на Управління її Величності з податків та митних зборах.

Нагадаємо, раніше пішов з життя колишній гравець київського Динамо та донецького Шахтаря.

Свен-Йоран Ерікссон

Свен-Йоран Ерікссон

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