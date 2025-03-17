Діти Ерікссона виставили на аукціон особисті речі тренера

Діти легендарного тренера Свена-Йорана Ерікссона виставили на аукціон особисті речі, трофеї та нагороди легендарного шведського тренера

Вони доступні на сайті bna.nu.

Нагадаємо, Ерікссон помер від раку в серпні 2024 року у віці 76 років. Через нераціональне управління фінансами легендарний тренер залишив по собі борги в розмірі 8,6 мільйона фунтів стерлінгів, у той час, як його статки складали 4,8 мільйона.

Тепер діти колишнього тренера виставили на аукціон речі свого батька для того, щоби ці борги погасити.

За свою насичену тренерську кар’єру Свен-Йоран встиг попрацювати з 17 командами, серед яких збірна Англії, Рома, Лаціо, Бенфіка, Манчестер Сіті, Лестер та інші імениті колективи.

За свою тренерську кар'єру Ерікссон здобув 18 трофеїв. Він двічі ставав володарем Кубку Швеції з Гетеборгом (1979, 1982), тричі чемпіоном Португалії з Бенфікою (1982-83, 1983-84, 1990-91), разом з нею він також здобув Суперкубок Португалії (1982-83).

Фахівець здобув Кубок Італії з Ромою (1985-86), Сампдорією (1993-94) та Лаціо (1997-98, 1999-00). З "біло-блакитними" він також двічі вигравав Суперкубок Італії (1988 і 2000) та здобував Кубок Кубків УЄФА (1998-99) і Суперкубок УЄФА (1999).