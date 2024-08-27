Бекхем — про смерть Ерікссона: Я буду завжди вдячний за те, що ти зробив мене капітаном

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Девід Бекхем висловив співчуття у зв’язку зі смертю Свена-Йорана Ерікссона.

Його слова передає BBC.

"Свен, дякую тобі за те, що ти завжди був тією людиною, якою був завжди: пристрасним, дбайливим, спокійним і справжнім джентльменом.

Я буду завжди вдячний за те, що ти зробив мене своїм капітаном", — сказав Бекхем.

Зазначимо, що за свою насичену тренерську кар’єру Свен-Йоран встиг попрацювати з 17 командами, серед яких збірна Англії, Рома, Лаціо, Бенфіка, Манчестер Сіті, Лестер та інші імениті колективи. Він двічі ставав володарем Кубку Швеції з Гетеборгом (1979, 1982), тричі чемпіоном Португалії з Бенфікою (1982-83, 1983-84, 1990-91), разом з нею він також здобув Суперкубок Португалії (1982-83).

Фахівець здобув Кубок Італії з Ромою (1985-86), Сампдорією (1993-94) та Лаціо (1997-98, 1999-00). З "біло-блакитними" він також двічі вигравав Суперкубок Італії (1988 і 2000) та здобував Кубок Кубків УЄФА (1998-99) і Суперкубок УЄФА (1999).

Нагадаємо, за тиждень до смерті шведський тренер записав передсмертне звернення.