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Помер колишній футболіст Динамо Київ та Шахтаря

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 11:40
Помер колишній футболіст Динамо Київ та Шахтаря
Михайло Стельмах
Динамоманія

Пішов з життя колишній футболіст київського Динамо, донецького Шахтаря ти низки інших українських клубів Михайло Стельмах.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Вихованець львівського футболу помер у віці 58 років. За свою кар'єру Стельмах грав також у дрогобицькій Галичині, Карпатах та Ворсклі.

З вересня 2024 року Михайло Андрійович був асистентом головного тренера у Скалі 1911.

Раніше у віці 24 років помер одноклубник ексгравця київського Динамо.

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