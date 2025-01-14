Помер колишній футболіст Динамо Київ та Шахтаря

Пішов з життя колишній футболіст київського Динамо, донецького Шахтаря ти низки інших українських клубів Михайло Стельмах.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Вихованець львівського футболу помер у віці 58 років. За свою кар'єру Стельмах грав також у дрогобицькій Галичині, Карпатах та Ворсклі.

З вересня 2024 року Михайло Андрійович був асистентом головного тренера у Скалі 1911.

Раніше у віці 24 років помер одноклубник ексгравця київського Динамо.