Відомий стартовий склад Динамо U-19 на матч Юнацької ліги УЄФА проти Марібора U-19

Старший тренер Динамо U-19 Ігор Костюк визначив стартовий склад на матч Юнацької ліги УЄФА проти Марібора U-19.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Стартовий склад Динамо: В. Суркіс – Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Пейкрішвілі, Іщенко, Осипенко, Кремчанин, Редушко, Пономаренко.

Запасні: Гудименко, Балаба, Білий, Лобко, Шевченко, Люсін, Губенко, Андрейко.

Матч 2-го раунду Юнацької ліги УЄФА між командами Динамо U-19 та Марібор U-19 відбудеться 23 жовтня та розпочнеться о 14:00.

Пряма трансляція, організована Динамо, доступна в прямому етері на Чемпіоні.

Команди у першому матчі 2-го раунду Шляху чемпіонів зіграють на стадіоні у польському місті Стальова Воля.

Головний арбітр – Пейман Сімані

Асистенти арбітра – Крістіан Де Кассерес, Саму Коскінен (усі – Фінляндія)

Четвертий арбітр – Яцек Малишек (Польща)