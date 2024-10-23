Відомий стартовий склад Динамо U-19 на матч Юнацької ліги УЄФА проти Марібора U-19
Старший тренер Динамо U-19 Ігор Костюк визначив стартовий склад на матч Юнацької ліги УЄФА проти Марібора U-19.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
Стартовий склад Динамо: В. Суркіс – Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Пейкрішвілі, Іщенко, Осипенко, Кремчанин, Редушко, Пономаренко.
Запасні: Гудименко, Балаба, Білий, Лобко, Шевченко, Люсін, Губенко, Андрейко.
Матч 2-го раунду Юнацької ліги УЄФА між командами Динамо U-19 та Марібор U-19 відбудеться 23 жовтня та розпочнеться о 14:00.
Пряма трансляція, організована Динамо, доступна в прямому етері на Чемпіоні.
Команди у першому матчі 2-го раунду Шляху чемпіонів зіграють на стадіоні у польському місті Стальова Воля.
Головний арбітр – Пейман Сімані
Асистенти арбітра – Крістіан Де Кассерес, Саму Коскінен (усі – Фінляндія)
Четвертий арбітр – Яцек Малишек (Польща)