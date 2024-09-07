Тріумф та розгром. Дві суперставки на Україну в Лізі націй

Андрій Ярмоленко та компанія готуються до старту в престижному змаганні європейських збірних. Колектив Сергія Реброва сподівається повернутися в Лігу А. Чи під силу таке завдання "синьо-жовтим", та на які варіанти в долі головної команди країни точно варто звернути увагу?

На думку бейтингового оператора FAVBET, у долі збірної України на старті престижного турніру для національних вистачає украй цікавих сценаріїв, якими варто скористатися. Чемпіон виділяє для своїх читачів дві такі історії.

Очевидний варіант з неочевидною привабливістю

За Україну не зіграють Артем Довбик та Михайло Мудрик, під питанням вихід на поле Миколи Шапаренка. Однак, на відміну від колеги, Ребров має гарну довжину лави запасних і глибину складу як таку. І щонайменше в грі з суперником спроможностей Албанії такий стан кадрів на гру "синьо-жовтих" впливу не матиме.

Чого не скажеш про опонента. До матчу з українцями Албанія підходить, вважай, без двох не просто надважливих виконавців, а тих футболістів, які останніми роками формують хребет надійності оборони команди. Останній чинник, як показали матчі першості Старого Світу на полях Німеччини, для цієї Албанії у досягненні результату є вирішальним. Відсутність одного з найбільш непоступливих беків Серії А Берата Джимсіті — величезний удар по "тилам" балканців. Ще одного захисника, Ельсеїда Хюсая, Сільвіньйо задіяти може. Та чи може бути корисним, хай і футболіст так само італійського клубу (Лаціо), але — фактичний "безхатько", який своїй нинішній команді не потрібен, з початку сезону провів аж 9 хвилин, і, м'яко кажучи, не впевнений у своїх силах? Саме тому забити сьогоднішній Албанії легше, як легше й її здолати з переконливою перевагою.

Ставка: Україна переможе з форою (-1) за 2,40 в БК "Фавбет"

Нереалізований потенціал, який "проситься" просто зараз

Після вельми невдалого виступу на континентальній першості в Німеччині Україна вболівальникам заборгувала. Ребров і компанія не змогли проявити себе на фоні суперників, з яких 2 із 3 тотально поступалися "синьо-жовтим" за підбором виконавців у кожній лінії. Тепер в опонентах України з точки зору хисту, задатків та перспективи — ще більш "зручні" візаві.

Албанія — перший суперник України, про якого ми сказали більш ніж достатньо, і не тільки в цьому тексті.

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Грузія нібито має всі шанси стати несподіванкою й у новому розіграші ЛН. Проте не варто забувати, що після надзвичайно вдалого для кавказців Євро-2024 до цієї команди буде зовсім інше ставлення суперників. Крім того, гра Сакартвело багато в чому зав’язана на емоційному факторі, й тримати психологію на такому ж рівні, як це було на ЧЄ, наставнику Грузії Віллі Саньйолю буде надзвичайно складно — не той рівень, не та мотивація. Саме тому грузинів так само можна назвати тим суперником, якого "синьо-жовті" обіграти здатні, заробивши якщо не 6, то точно — 4 бали.

Шанси України та Чехії спеціалістами оцінюються приблизно як рівні, та землякам Павела Недведа й Карела Поборськи мінімальна перевага надається, вочевидь, через такий аспект, як місця проведення домашніх матчів — переваги, якої "синьо-жовті" позбавлені. Та чи є цей фактор таким вже важливим, зважаючи на те, що з початку повномасштабної війни з росіянами Україна до відсутності ігор на своїй землі, на жаль, давно звикла? У решті ж нюансів, які формують силу та переваги національних команд, Україна головному конкуренту не те що не поступається — має кращі стартові позиції. Бо ж якщо в "синьо-жовтих" є лідери та значущі в провідних першостях Європи футболісти в кожній лінії, то чехи можуть "відповісти" хіба що можливістю використання Томаша Соучека та Патріка Шика. І цим варто скористатися.

Ставка: Україна — переможець групи 1 Ліги В за 2,75 в БК "Фавбет"