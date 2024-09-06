Збірна України — збірна Албанії: анонс матчу Ліги націй
У суботу, 7 вересня, збірна України з футболу зіграє проти Албанії в 1 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Поєдинок відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.
Збірна України
Напередодні матчів Ліги націй УЄФА завершився чемпіонат Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва не зуміли кваліфікуватися до плейоф турніру, посівши четверте місце в групі E, де усі команди здобули по чотири залікових пункти. Україна завершила виступи на останньому місці через розгромну поразку від Румунії на старті Євро (3:0).
У попередньому розіграші Ліги націй українці фінішували другими у квартеті з Шотландією, Ірландією та Вірменією та зберегли прописку в дивізіоні B.
Зазначимо, що до вересневих матчів збірна України підходить не в оптимальному складі: Артем Довбик через травму не зможе допомогти національній команді.
Збірна Албанії
"Червоно-чорні" під керівництвом бразильського наставника Сільвіньйо вдруге в історії кваліфікувалися до чемпіонату Європи. На Євро-2024 албанці потрапили до групи "смерті" з Італією, Хорватією та майбутнім володарем титулу — збірною Іспанії. Попри статус андредога збірна Албанії зуміла зіграти внічию з хорватами та не пустила "шашкових" до плейоф турніру.
У попередньому розіграші Ліги націй представники Балканського півострова також виступали у дивізіоні B та зберегли прописку завдяки тому, що потрапили до квартету з Росією, яка була дискваліфікована через повномасштабне вторгнення на територію України.
Також Сільвіньйо напередодні вересневої міжнародної перерви втратив одного з лідерів команди. Поєдинок з Україною може пропустити центральний захисник Аталанти Берат Джімсіті.
Історія зустрічей
Україна та Албанія провели всього шість очних поєдинків. П'ять разів українці перемагали, а також одного разу команди зіграли внічию. Перший матч відбувся ще у 1997 році в межах відбіркового етапу на чемпіонат світу-1998 (1:0), а остання гра мала статус товариської та пройшла у 2018 році (4:1). Єдина нічия, яку розписали команди, відбулася в межах відбіркового етапу на ЧС-2006 (2:2).
Де дивитися
Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна". Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.
Орієнтовні склади
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Циганков, Ванат, Кабаєв
Албанія: Стракоша — Хюсай, Міхай, Кумбула, Мітай — Рамадані, Асллані, Лаци — Асані, Байрамі, Броя
Цифри і факти
- Україна та Албанія шість разів грали між собою і лише одного разу "синьо-жовті" не перемагали;
- Україна втретє зіграє у дивізіоні B Ліги націй. Одного разу "синьо-жовті" грали в елітному дивізіоні, де посіли останнє місце у квартеті з Швейцарією, Німеччиною та Іспанією;
- Албанія двічі грала в дивізіоні C та другий раз зіграє в дивізіоні B Ліги націй. У попередньому розіграші вони посіли третє місце через присутність у групі Росії, яка отримала кваліфікацію;
- Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй, а невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі у плейоф, а третім — врятуватися від вильоту.;
- Склад України майже на 230 млн євро дорожче за Албанію (330,3 проти 104,8 млн);
- Найдорожчим гравцем збірної України за версією Transfermartk є лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко — 38 млн євро. Найбільшу трансферну вартість серед "червоно-чорних" має Армандо Броя, який виступає за Евертон — 22 млн євро;
- Вік складів збірної України та Албанії майже ідентичний — 26,7 в України та 26,2 в Албанії;
- В збірної Албанії понад у два рази більше легіонерів у складі — 24 проти 11 в складі "синьо-жовтих";
- Головні тренери Сергій Ребров та Сілвіньйо очолили збірні у 2023 році, що означає, що це їх перша Ліга націй на чолі команд;
За версією бейтингового оператора FAVBET збірна України є явним фаворитом протистояння з Албанією. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч Україна — Албанія:
- Перемога України — 1,78;
- Нічия — 3,70;
- Перемога Албанії — 5,00.
Прогноз Чемпіона
Перемога збірної Україна — 2:1
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