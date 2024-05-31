Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ванат: Я б не сказав, що Бельгія — фаворит групи на Євро-2024

Микола Дендак — 31 травня, 19:49
Ванат: Я б не сказав, що Бельгія — фаворит групи на Євро-2024

Нападник київського Динамо та збірної України Владислав Ванат не вважає Бельгію фаворитом групи на Євро-2024.

Про це він розповів на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

"Я б не сказав, що Бельгія — фаворит групи. Мені здається всі плюс мінус рівні, чотири гарні команди. Бельгію всі оцінюють по тому золотому поколінню, яке було у минулому. Зараз у них не настільки багато суперзірок, просто більш командна гра стала. Мені здається, що в нас рівна група", — сказав футболіст.

Напередодні збірна України провела перше тренування в Німеччині.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

Збірна Румунії Збірна України з футболу Збірна Словаччини з футзалу збірна Бельгії з футболу Владислав Ванат Євро-2024 з футболу

Владислав Ванат

Леоненко: Ванат став найкращим бомбардиром чемпіонату, а Динамо все одно шукає нападника
Динамо не підпускає Кривбас: кияни перемагають у 29 турі УПЛ
Леоненко: Мене б Усик точно не зміг витіснити зі складу, а ось Ваната — легко
Лідера Шахтаря визнали найкращим гравцем УПЛ у квітні
Ванат став найкращим гравцем Динамо у квітні

Останні новини