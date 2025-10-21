Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Відомо, хто судитиме матч Шахтаря у Лізі конференцій

Володимир Варуха — 21 жовтня 2025, 12:45
Відомо, хто судитиме матч Шахтаря у Лізі конференцій
ФК Шахтар

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив імена арбітрів, які працюватимуть на поєдинку між Шахтарем і Легією у рамках групового етапу Ліги конференцій.

Про це повідомили в УЄФА.

Очолить суддівську бригаду представник Португалії Густаво Коррея. Допомагатимуть йому співвітчизники Андре Діаш та Тьягу Кошта, а четвертим арбітром призначено Клаудіу Перейру.

Система VAR у цьому матчі також буде під контролем португальських фахівців: головним відповідальним призначено Андре Нарсішу, його асистентом виступить Бруну Естевеш. Густаво Коррея ще жодного разу не обслуговував матчі українських клубів.

Поєдинок Шахтар – Легія відбудеться 23 жовтня. Початок матчу – 21:45 за київським часом.

Раніше визначилися коментатори на матчі Динамо та Шахтаря у другому турі Ліги конференцій УЄФА.

Легія Шахтар

Легія

Шахтар – Легія: де дивитися матч 2-го туру Ліги конференцій
Гурнік з дебютним голом українця Хланя розгромив Легію в чемпіонаті Польщі
Колишній форвард Динамо гратиме за Катовіце
Рома близька до підписання 20-річного півзахисника молодіжної збірної Польщі
Легія оголосила про підписання українського гравця

Останні новини