Відомо, хто судитиме матч Шахтаря у Лізі конференцій

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив імена арбітрів, які працюватимуть на поєдинку між Шахтарем і Легією у рамках групового етапу Ліги конференцій.

Про це повідомили в УЄФА.

Очолить суддівську бригаду представник Португалії Густаво Коррея. Допомагатимуть йому співвітчизники Андре Діаш та Тьягу Кошта, а четвертим арбітром призначено Клаудіу Перейру.

Система VAR у цьому матчі також буде під контролем португальських фахівців: головним відповідальним призначено Андре Нарсішу, його асистентом виступить Бруну Естевеш. Густаво Коррея ще жодного разу не обслуговував матчі українських клубів.

Поєдинок Шахтар – Легія відбудеться 23 жовтня. Початок матчу – 21:45 за київським часом.

