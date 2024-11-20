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Суперник Динамо в основному раунді Ліги Європи продовжив контракт із головним тренером

Руслан Травкін — 20 листопада 2024, 20:50
Суперник Динамо в основному раунді Ліги Європи продовжив контракт із головним тренером
Віктор Мороз
facebook.com/fkrfs

Латвійський РФШ продовжив співпрацю з головним тренером Віктором Морозом. Тепер угода фахівця діє до 2027 року.

Про це заявив президент клубу Артем Мілов у коментарі для Sportacentrs.

"Новий контракт був потрібен більше для клубу і організації в цілому, ніж для мене і Віктора. Також для того, щоб гравці були впевнені в стійкості клубу.

Для мене також важливо, щоб ми могли сказати гравцям, що Віктор пробуде в клубі ще три роки, звичайно, все може статися, але ми офіційно підтвердили, що бажаємо бачити Віктора на посаді головного тренера ще як мінімум три роки", – заявив Мілов.

44-річний Мороз працює з клубом із 2020 року. За цей період команда тричі виграла чемпіонат Латвії та стільки ж разів ставала переможцем Кубку країни.

Нагадаємо, що РФШ – це майбутній суперник Динамо в основному етапі Ліги Європи. Український гранд зіграє з чемпіоном Латвії 30 січня.

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РФШ

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