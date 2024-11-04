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Суперник Динамо в основному раунді Ліги Європи достроково виграв чемпіонство

Руслан Травкін — 4 листопада, 00:12
Суперник Динамо в основному раунді Ліги Європи достроково виграв чемпіонство
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У неділю, 3 листопада, клуб РФШ на виїзді здолав команду Гробіня в межах 35 туру чемпіонату Латвії.

Гра завершилася з рахунком 2:0. Тріумф дозволив супернику Динамо в основному раунді Ліги Європи достроково стати чемпіоном країни.

РФШ має 90 очок за 35 поєдинків. Їхній головний опонент Рига набрала 84 бали. Наступними вихідними у чемпіонаті Латвії відбудеться останній тур сезону-2024.

Зазначимо, що чемпіонат Латвії відбувається за форматом весна-осінь. РФШ став чемпіоном другий рік поспіль. Для команди це третє чемпіонство в історії.

Нагадаємо, матч Динамо – РФШ відбудеться 30 січня 2025 року. Кияни за три гри Ліги Європи очок не набрали, чемпіон Латвії здобув 1 очко.

У четвер, 7 листопада, український гранд проведе гру 4 туру ЛЄ проти Ференцвароша. Угорський клуб у місцевому чемпіонаті вирвав нічию в Дебрецена.

Динамо Київ РФШ Ліга Європи-2024/25

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