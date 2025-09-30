Втретє в історії: Суперкубок Іспанії пройде у Саудівській Аравії

Розіграш Суперкубку Іспанії 2025 відбудеться в січні 2026 року в місті Джидда на арені "Аль-Джавхара", яка теж минулого року була місцем проведення змагань.

Про це повідомила Королівська федерація футболу Іспанії.

За трофей боротимуться Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид та Атлетік Більбао. Каталонці підходять до змагань у статусі чинного володаря титулу, тоді як Реал та Атлетіко прагнутимуть повернути кубок до столиці, а баски спробують перервати гегемонію грандів.

У півфіналі 7 січня Атлетік зіграє з Барселоною, а 8 січня на вболівальників чекає гаряче мадридське дербі – Реал проти Атлетіко. Фінальний матч відбудеться 11 січня. Усі поєдинки розпочинатимуться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, формат Суперкубка Іспанії з чотирма командами діє з 2020 року, і саме проведення в Саудівській Аравії забезпечує турніру рекордні фінансові надходження.

