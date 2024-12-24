Суперкомп'ютер назвав клуби, які залишать АПЛ зі підсумками сезону-2024/25
Суперкомп'ютер спрогнозував клуби, які залишать АПЛ за підсумками сезону-2024/25.
Про це повідомляє Opta.
Так, на виліт Саутгемптона аналітичний ресурс дає 97, 8%. Іпсвіч Таун може вилетіти із вірогідністю у 76,9 відсотків.
Найбільше шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні має Лестер. Виліт "лисиць" до Чемпіоншипу оцінюється у 65%.
Окрім того, у зоні ризику перебуває Вулвергемптон. Шанси "вовків" відправитись до "трясовини" англійського футболу складають 52,4%.
Саутгемптон за підсумками 17 турів займає останнє місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі шість очок.
На 19 місці розмістився Іпсвіч, набравши як і Вулвергемптон (18 місце) 12 залікових балів.
Лестер має 14 очок та займає 17 сходинку.
Зазначимо, що Саутгемптон напередодні призначив нового головного тренера.