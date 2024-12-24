Суперкомп'ютер назвав клуби, які залишать АПЛ зі підсумками сезону-2024/25

Суперкомп'ютер спрогнозував клуби, які залишать АПЛ за підсумками сезону-2024/25.

Про це повідомляє Opta.

Так, на виліт Саутгемптона аналітичний ресурс дає 97, 8%. Іпсвіч Таун може вилетіти із вірогідністю у 76,9 відсотків.

Who will be relegated from the Premier League this season?



It was a hugely positive weekend for Wolves, less so for Leicester City.



The Opta supercomputer delivers its latest projections...https://t.co/h3Lw3OGqdJ pic.twitter.com/LTfKWF5P0v — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 23, 2024

Найбільше шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні має Лестер. Виліт "лисиць" до Чемпіоншипу оцінюється у 65%.

Окрім того, у зоні ризику перебуває Вулвергемптон. Шанси "вовків" відправитись до "трясовини" англійського футболу складають 52,4%.

Саутгемптон за підсумками 17 турів займає останнє місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі шість очок.

На 19 місці розмістився Іпсвіч, набравши як і Вулвергемптон (18 місце) 12 залікових балів.

Лестер має 14 очок та займає 17 сходинку.

Зазначимо, що Саутгемптон напередодні призначив нового головного тренера.