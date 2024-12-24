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Суперкомп'ютер назвав клуби, які залишать АПЛ зі підсумками сезону-2024/25

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 21:05
Суперкомп'ютер назвав клуби, які залишать АПЛ зі підсумками сезону-2024/25
Вулвергемптон
Talksport

Суперкомп'ютер спрогнозував клуби, які залишать АПЛ за підсумками сезону-2024/25.

Про це повідомляє Opta.

Так, на виліт Саутгемптона аналітичний ресурс дає 97, 8%. Іпсвіч Таун може вилетіти із вірогідністю у 76,9 відсотків.

Найбільше шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні має Лестер. Виліт "лисиць" до Чемпіоншипу оцінюється у 65%.

Окрім того, у зоні ризику перебуває Вулвергемптон. Шанси "вовків" відправитись до "трясовини" англійського футболу складають 52,4%.

Саутгемптон за підсумками 17 турів займає останнє місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі шість очок.

На 19 місці розмістився Іпсвіч, набравши як і Вулвергемптон (18 місце) 12 залікових балів.

Лестер має 14 очок та займає 17 сходинку.

Зазначимо, що Саутгемптон напередодні призначив нового головного тренера.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Лестер Сіті Саутгемптон Іпсвіч Таун

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