Сульшер очолив турецький гранд

Турецький Бешикташ оголосив про призначення новим головним тренером норвезького фахівця Уле Гуннара Сульшера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За інформацією ЗМІ, норвежець підписав контракт до літа 2026 року.

"Я дуже радий бути тут. Чудово, що так багато людей підтримують цей чудовий клуб. Ми провели перші зустрічі. Я не можу дочекатися, коли почну виконувати свої обов'язки. Дуже приємно перебувати в цьому чудовому місті", – розповів Сульшер.

Останнім клубом Сульшера був Манчестер Юнайтед, який він залишив у 2021 році. Окрім "манкуніанців" він тренував також Кардіфф та Мольде.

"Орли" залишалися без головного тренера після того, як у грудні звільнили Джованні ван Бронкхорста. Команда наразі посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини з 30 балами в активі, відставання від лідера Галатасарая складає 20 пунктів.