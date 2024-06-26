Суддя втратив свідомість під час матчу Перу — Канада на Копа Америка
Боковий арбітр Умберто Панджой втратив свідомість під час матчу другого туру групового етапу Копа Америка між Чилі та Канадою.
На 40-й хвилині поєдинку рефері упав на газон. Медична бригада повідомила, що Панджой отримав тепловий удар.
Лікарі надалі допомогу Умберто та винесли його на ношах. Рефері не зміг продовжити гру та був замінений.
Нагадаємо, що Канада мінімально обіграла Перу завдяки пізньому голу Джонатана Девіда.
48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).