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Наполі спробує підписати лідера Шахтаря

Олексій Мурзак — 3 січня 2025, 16:54
Наполі спробує підписати лідера Шахтаря
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Наполі повернувся до варіанту із підписанням 22-річного центрального півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, хавбек є однією з пріоритетних кандидатур підсилення неаполітанців.

Наполі збирається зробити чергову спробу купити Судакова вже у січні. У клубі також усвідомлюють, що переговори з Шахтарем не будуть простими.

Контракт Судакова із Шахтарем діє до кінця 2028 року. У поточному сезоні півзахисник зіграв 23 офіційні матчі за Шахтар, відзначившись 9 голами та 3 асистами.

Раніше також повідомлялося, що гравцем цікавиться англійська Астон Вілла.

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