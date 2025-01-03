Наполі спробує підписати лідера Шахтаря

Наполі повернувся до варіанту із підписанням 22-річного центрального півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, хавбек є однією з пріоритетних кандидатур підсилення неаполітанців.

Наполі збирається зробити чергову спробу купити Судакова вже у січні. У клубі також усвідомлюють, що переговори з Шахтарем не будуть простими.

Контракт Судакова із Шахтарем діє до кінця 2028 року. У поточному сезоні півзахисник зіграв 23 офіційні матчі за Шахтар, відзначившись 9 голами та 3 асистами.

Раніше також повідомлялося, що гравцем цікавиться англійська Астон Вілла.