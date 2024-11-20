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Ми зробили це для народу України: Судаков після перемоги над Албанією нагадав про війну

Микола Дендак — 20 листопада 2024, 11:47
Ми зробили це для народу України: Судаков після перемоги над Албанією нагадав про війну
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков звернувся до вболівальників та нагадав, що Україна вже 1000 днів протистоїть російським загарбникам.

Про це він написав у Instagram.

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"Сьогоднішній вечір був значно більшим, ніж просто футбольний матч. Це про те, щоб нагадати світу, що ми вже 1000 днів протистоїмо загарбнику. Ось про що наша країна: ніколи не відступати. Сьогодні ми зробили це для народу України. Об’єднані, ми вистоїмо і рухаємося до плейофу", – написав Судаков.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.

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