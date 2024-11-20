Ми зробили це для народу України: Судаков після перемоги над Албанією нагадав про війну

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков звернувся до вболівальників та нагадав, що Україна вже 1000 днів протистоїть російським загарбникам.

Про це він написав у Instagram.

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"Сьогоднішній вечір був значно більшим, ніж просто футбольний матч. Це про те, щоб нагадати світу, що ми вже 1000 днів протистоїмо загарбнику. Ось про що наша країна: ніколи не відступати. Сьогодні ми зробили це для народу України. Об’єднані, ми вистоїмо і рухаємося до плейофу", – написав Судаков.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.