Судаков відзначився забитим голом у чемпіонаті Португалії

Півзахисник Бенфіки та збірної України Георгій Судаков відзначився забитим голом у ворота Каса Піа в межах 11 туру чемпіонату Португалії з футболу.

Українець відкрив рахунок на 17 хвилині зустрічі з передачі форварда "орлів" Евангелоса Павлідіса.

Для Судакова цей гол став уже другим за Бенфіку в чемпіонаті Португалії, також він має два асисти – в Кубку та Лізі чемпіонів.

Окрім Судакова в стартовому складі лісабонців на гру з Каса Піа вийшов й воротар збірної України Анатолій Трубін.

Після першого тайму Бенфіка мінімально веде в рахунку, однак у турнірній таблиці підопічні Жозе Моурінью залишаються на третьому місці.