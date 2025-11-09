Українська правда
Судаков відзначився забитим голом у чемпіонаті Португалії

Станіслав Лисак — 9 листопада 2025, 23:10
Півзахисник Бенфіки та збірної України Георгій Судаков відзначився забитим голом у ворота Каса Піа в межах 11 туру чемпіонату Португалії з футболу.

Українець відкрив рахунок на 17 хвилині зустрічі з передачі форварда "орлів" Евангелоса Павлідіса.

Для Судакова цей гол став уже другим за Бенфіку в чемпіонаті Португалії, також він має два асисти – в Кубку та Лізі чемпіонів.

Окрім Судакова в стартовому складі лісабонців на гру з Каса Піа вийшов й воротар збірної України Анатолій Трубін.

Після першого тайму Бенфіка мінімально веде в рахунку, однак у турнірній таблиці підопічні Жозе Моурінью залишаються на третьому місці.

