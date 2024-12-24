Твердохліб – найкращий гравець, Вернидуб – тренер УПЛ у грудні

Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб та наставник криворожан Юрій Вернидуб визнані найкращими гравцем та тренером УПЛ у грудні.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Української Прем’єр-ліги.

Твердохліб обійшов у голосуванні захисника Лівого Берега Сіднея, півзахисника Зорі Петара Мічіна та нападника Динамо Владислава Ваната.

Нагадаємо, що 24-річний гравець Кривбаса другий місяць поспіль визнається найкращим у чемпіонаті України. У нинішньому сезоні Єгор провів 17 матчів у всіх турнірах та відзначився 8 голами та 3 асистами.

Щодо Юрія Вернидуба, то фахівець обійшов у голосуванні Віталія Первака (Лівий Берег), Сергія Шищенка (Оболонь) та Олександра Шовковського (Динамо Київ).

Під керівництвом Вернидуба криворіжці виграли у всіх трьох грудневих турах, пішовши на паузу на 4-му місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи 31 бал в активі.

Нагадаємо, друга частина сезону УПЛ-2024/25 стартує наприкінці лютого.

Нещодавно Чемпіон склав рейтинг головних розчарувань першої частини сезону чемпіонату України-2024/25.