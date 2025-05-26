Сильно завершив сезон: Забарний потрапив у символічну збірну тижня АПЛ

Захисник Борнмута та збірної Ілля Забарний потужно завершив сезон, потрапивши у символічну збірну останнього 38 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє WhoScored.

22-річний гравець відіграв увесь матч проти Лестера (2:0), в якому 1 раз пробив по воротах, віддав 59 точних передач, зробив 1 відбір, 2 перехоплення, 2 виноси, 4 підбирання та виграв 9 дуелей з 12.

На його рахунку результативна передача. Гру Забарного оцінили у 8,04 бала, що є найкращим показником серед усіх захисників.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Team of the Week pic.twitter.com/g86NR8EWA6 — WhoScored (@WhoScored) May 26, 2025

Нагадаємо, за підсумками 38 туру Англійської Прем'єр-ліги було визначено остаточних учасників єврокубків від Англії.