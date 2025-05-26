Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сильно завершив сезон: Забарний потрапив у символічну збірну тижня АПЛ

Микола Дендак — 26 травня 2025, 16:26
Сильно завершив сезон: Забарний потрапив у символічну збірну тижня АПЛ
Ілля Забарний
Getty Images

Захисник Борнмута та збірної Ілля Забарний потужно завершив сезон, потрапивши у символічну збірну останнього 38 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє WhoScored.

22-річний гравець відіграв увесь матч проти Лестера (2:0), в якому 1 раз пробив по воротах, віддав 59 точних передач, зробив 1 відбір, 2 перехоплення, 2 виноси, 4 підбирання та виграв 9 дуелей з 12.

На його рахунку результативна передача. Гру Забарного оцінили у 8,04 бала, що є найкращим показником серед усіх захисників.

Нагадаємо, за підсумками 38 туру Англійської Прем'єр-ліги було визначено остаточних учасників єврокубків від Англії.

WhoScored Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Лестер

Чемпіонат Англії, АПЛ

Одразу два голкіпера отримали "Золоту рукавичку" за підсумками сезону АПЛ 2024/25
Брат Беллінгема пройде перегляд в клубі, що гратиме в Лізі чемпіонів
Треба зробити вибір: або ми воюємо, або ми тримаємося разом, – Аморім звернувся до фанатів МЮ
Хованки з охороною: скандальна ескортниця замаскувалися, щоб потрапити на матч АПЛ після свого бану
Ліверпуль надіслав Баєру першу пропозицію щодо Вірца

Останні новини