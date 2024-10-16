Трубін потрапив до символічної збірної 4 раунду ЛН в Лізі B за версією WhoScored
УАФ
Воротар збірної України Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної четвертого раунду Ліги націй УЄФА в Лізі B за версією статистичного порталу WhoScored.
Відзначимо, що Анатолій отримав оцінку 7.57 за матч із Чехією (1:1), на його рахунку було 6 сейвів.
Символічна збірна четвертого раунду Ліги націй УЄФА в Лізі B
Воротар: Анатолій Трубін (Україна)
Захисники: Філіпп Лінгарт, Штефан Пош (обидва – Австрія), Артту Хосконен (Фінляндія), Трент Александер-Арнольд (Англія)
Півзахисники: Гаррі Вілсон (Уельс), Крістіан Аслані (Албанія), Ірфан Джан Кахведжі, Кенан Їлдіз (обидва – Туреччина)
Нападники: Керем Актюркоглу (Туреччина), Марко Арнаутович (Австрія)
Нагадаємо, після 4 турів у активі підопічних Сергія Реброва 4 очки та остання сходинка у групі. Лідером квартету є саме Чехія, в якої 7 очок.