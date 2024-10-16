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Трубін потрапив до символічної збірної 4 раунду ЛН в Лізі B за версією WhoScored

Володимир Клепач — 16 жовтня, 15:10
Трубін потрапив до символічної збірної 4 раунду ЛН в Лізі B за версією WhoScored
УАФ

Воротар збірної України Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної четвертого раунду Ліги націй УЄФА в Лізі B за версією статистичного порталу WhoScored.

Відзначимо, що Анатолій отримав оцінку 7.57 за матч із Чехією (1:1), на його рахунку було 6 сейвів.

Символічна збірна четвертого раунду Ліги націй УЄФА в Лізі B

Воротар: Анатолій Трубін (Україна)

Захисники: Філіпп Лінгарт, Штефан Пош (обидва – Австрія), Артту Хосконен (Фінляндія), Трент Александер-Арнольд (Англія)

Півзахисники: Гаррі Вілсон (Уельс), Крістіан Аслані (Албанія), Ірфан Джан Кахведжі, Кенан Їлдіз (обидва – Туреччина)

Нападники: Керем Актюркоглу (Туреччина), Марко Арнаутович (Австрія)

WhoScored

Нагадаємо, після 4 турів у активі підопічних Сергія Реброва 4 очки та остання сходинка у групі. Лідером квартету є саме Чехія, в якої 7 очок.

WhoScored Ліга націй УЄФА Анатолій Трубін Збірна Чехії з футболу

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