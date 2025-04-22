Забарний потрапив у команду тижня в АПЛ

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний потрапив у символічну збірну 33 туру АПЛ за версією Whoscored.

Про це статистичний портал повідомив на своєму сайті.

Нагадаємо, Борнмут у 33 турі АПЛ на виїзді зіграв унічию 0:0 з Кристал Пелес. Забарний у цьому матчі вийшов у основі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин.

Від WhoScored 22-річний українець отримав оцінку в 7,57 бала. За гру Забарний віддав 95 передач, 90 із яких виявилися точними, також здійснив по два перехоплення та відбирання, а також 6 виносів м’яча. Для Забарного це був 31-й матч у АПЛ у поточному сезоні.

Жоден із партнерів українця по Борнмуту до команди тижня не потрапив. Наразі команда Андоні Іраоли посідає 8 місце в АПЛ із 49 очками в активі.