Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Суцільне розчарування: Гудьйонсен прокоментував поразку Ісландії від України

Володимир Максименко — 11 жовтня 2025, 11:32
Андрі Гудьйонсен проти Іллі Забарного
Андрі Гудьйонсен проти Іллі Забарного
Visir

Нападник Блекберна та збірної Ісландії Андрі Гудьйонсен висловився про поразку від України в матчі третього туру відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Слова форварда наводить Visir.

"Немає слів, українці забивали після кожного удару в бік воріт. Дуже велике розчарування після матчу. На мою думку, ми провели непоганий поєдинок, але пропустили надто багато.
Це був дійсно дивний матч. Треба аналізувати, що ми можемо покращити у своїй грі. Важко назвати проблему, але пропускати п'ять м'ячів – геть неправильно", – розповів Гудьйонсен.

Завдяки цій перемозі, Україна обійшла Ісландію та вийшла на друге місце групи D, маючи в активі 4 очки після трьох турів. У наступному матчі українці зіграють з Азербайджаном. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Читайте також :
Відео Фото Батько забивав СРСР, син вигравав ЛЧ, а внуки вчилися в Ла Масії: Гудьйонсени – головна футбольна сага Ісландії

Нагадаємо, що матч проти Ісландії став другим найбільш результативним в історії збірної України.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер ісландців Гюннлейгссон.

Збірна України з футболу Збірна Ісландії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Андрі Гудьйонсен

Андрі Гудьйонсен

Батько забивав СРСР, син вигравав ЛЧ, а внуки вчилися в Ла Масії: Гудьйонсени – головна футбольна сага Ісландії

Останні новини