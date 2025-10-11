Суцільне розчарування: Гудьйонсен прокоментував поразку Ісландії від України

Нападник Блекберна та збірної Ісландії Андрі Гудьйонсен висловився про поразку від України в матчі третього туру відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Слова форварда наводить Visir.

"Немає слів, українці забивали після кожного удару в бік воріт. Дуже велике розчарування після матчу. На мою думку, ми провели непоганий поєдинок, але пропустили надто багато.

Це був дійсно дивний матч. Треба аналізувати, що ми можемо покращити у своїй грі. Важко назвати проблему, але пропускати п'ять м'ячів – геть неправильно", – розповів Гудьйонсен.

Завдяки цій перемозі, Україна обійшла Ісландію та вийшла на друге місце групи D, маючи в активі 4 очки після трьох турів. У наступному матчі українці зіграють з Азербайджаном. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що матч проти Ісландії став другим найбільш результативним в історії збірної України.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер ісландців Гюннлейгссон.