Батько забивав СРСР, син вигравав ЛЧ, а внуки вчилися в Ла Масії: Гудьйонсени – головна футбольна сага Ісландії

Збірна України сьогодні зіграє з Ісландією, де вже понад 40 років тягнеться незвичайна естафета.

Арнор Гудьйонсен був найкращим футболістом в історії острова, аж поки на поле не вийшов його син Ейдур.

Тепер же настала черга і його синів – Свейна, Андрі та Даніеля.

Неймовірно!

Чемпіон розповідає історію, якій нема аналогів у світі.

***

Було 24 квітня 1996 року, коли вони потрапили до книги рекордів Гіннесса.

Батько й син в одному офіційному матчі збірних!

Арнору тоді було 34, а Ейдуру – 17.

І оскільки поєдинок з Естонією грався у Таллінні, ісландська федерація вирішила, що нехай краще один замінить іншого, а разом вже зіграють за місяць перед рідною публікою.

Фатальне рішення.

"Звісно, я не мав права голосу, я був ще таким молодим, – пригадує Ейдур. – Ми мали зіграти з татом в наступному матчі, але я зламав ногу і вибув на два роки. Тому цього ніколи не сталося".

Арнор, однак, не виглядає розчарованим.

Eidur Gudjohnsen mades his debut for Iceland, replacing his Dad, Arnor! pic.twitter.com/57KkNmQ3A1 — 90s Football (@90sfootball) June 4, 2021

Стати батьком у 17 років – те ще випробування, і старий каже, що якраз завдяки Ейдуру витиснув з себе максимум:

"Зізнаюся, мені було страшно. Я лише шукав себе як професіонал. Ейдур дав мені натхнення, яке було потрібно, щоб стати найкращим чоловіком і найкращим батьком, яким я тільки міг бути".

До Арнора Гудьйонсена у Ісландії не було великих футболістів. На цьому холодному острові, відкритому вікінгами, лише 400 тисяч мешканців, а погода придатна до футболу 4-5 місяців на рік.

Арнор досяг успіху, коли на нього ніхто б і гроша не поставив.

Цілих 7 сезонів він був головною надією на голи в Андерлехті, виграв три чемпіонства у 1985-87 роках. Далі перейшов у Бордо в компанію до Патріка Баттістона, Дідьє Дешама, Біксанта Лізаразю, Крістофа Дюгаррі.

Увесь цей час Ейдур подорожував разом з ним та мамою:

Eidur Gudjohnsen replacing his father Arnor Gudjohnsen against Estonia in 1996 pic.twitter.com/TG7lT89gXg — Koozi Leonard (@ninye_koozi) June 28, 2024

"Мій перший спогад в житті – це батько повертається з тренування, а я чекаю на нього з м’ячем, щоб пограти. Сьогодні мені смішно це згадувати, бо я знаю, якими виснажливими бувають заняття, і останнє, що хочеться після них – це грати вдома!"

І що найголовніше, де б не виступав Арнор Гудьйонсен – він всюди знаходив способи забити.

Серед інших у 1986-му він забив і збірній СРСР, де тоді домінували українці. Матч завершився внічию 1:1.

Ну, і розчарування велике мав, аякже. Фінал Кубка УЄФА-1984 Андерлехт – Тоттенгем складався з двох матчів, і обидва завершилися внічию. Переможця вирішувала серія пенальті, і якраз Арнор не забив останній, п’ятий удар, принісши трофей "Шпорам".

Син цього не запам’ятав – малий ще був.

Серйозно Гудьйонсени поговорили про футбол на початку 1990-х, коли стало зрозуміло, що Ейдур – не зовсім звичайний ісландець:

"Якось я сходив на одне з його тренувань. 15 чи 16 років йому було. І я пам’ятаю, як подумав: "Ого, та він найкращий на полі!" У нього був відмінний баланс і чудове володіння обома ногами. Я знав, що наступні рік-два будуть вирішальними, але вже розумів, що він може представляти країну".

Ну, а далі тренування, дорослішання – і той-самий вечір в Таллінні, де Ісландія легко перемогла 3:0.

"Точно не пам’ятаю, про що подумав. Це був сюрреалістичний досвід. Я цим моментом дуже пишаюся", – зізнається старий.

Коли Ейдур повернувся на поле після травми, надворі вже був 1998-й, і Арнор більше не тягнув рівень збірної.

Нічого страшного!

Він знайшов собі іншу роль – став агентом найкращого ісландського футболіста; за сумісництвом – свого сина.

***

В Англії є термін "Barclaysmen" – так називають епохи, які визначали епоху, коли однойменний банк був титульним спонсором АПЛ.

Ейдур Гудйонсен – один з таких.

Болтон підписав його після перегляду в передсезонному турне Ірландією (!) у 1998-му, а вже за рік новачок забив 21 гол в усіх турнірах, змусивши Челсі діяти.

До Романа Абрамовича було ще довго, але 4 млн фунтів сині мали завжди.

CHELSEA REWIND: July 2000, new summer signings Eidur Gudjohnsen & Jimmy Floyd Hasselbaink are introduced to the media. ✍️ pic.twitter.com/rOOpw86qBe — Chris Wright 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@chriswrightzz) July 22, 2024

І ось, будь ласка, Ейдур на "Стемфорд Брідж" склав пару Джиммі Флойду Хассельбайнку, яка, по щирості, подобалася чи не всім, хто дивився тоді АПЛ.

"Джиммі – це кохання з першого погляду!" – сміється Ейдур.

У їхньому дуеті він був кинджалом, а нідерландець – кувалдою, і на двох в АПЛ-2000/01 вони забили 33 голи, а за рік – 37.

Мабуть, найкращим голом Гудьйонсена в ту пору став ось цей удар Лідсу після навісу від юного ще Френка Лемпарда:

CHELSEA REWIND: On this day in 2003, Eidur Gudjohnsen scored an incredible overhead kick as Chelsea beat Leeds United 3-2 at Stamford Bridge. 👏 pic.twitter.com/8MsOuTjWzk — Chris Wright 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@chriswrightzz) January 28, 2025

"Від цієї гри я природно кайфував. Про таке мрієш у дитинстві, відпрацьовуючи цей удар вдома в садку чи на тренуванні. Я пам’ятаю, як після матчу до мене підійшов Джанфранко Дзола і сказав: "Ейдуре, ти сьогодні показав мені щось особливе". Для мене це означало багато".

Гудьйонсен забивав сильно, елегантно, зухвало – по-всякому.

А коли прийшов Жозе Моурінью, то ще й суттєво доклався до дебютного чемпіонства, зібравши за сезон 12+8.

Це саме Жозе чи то жартома, чи всерйоз прозвав Гудьйонсена "білим Марадоною" за те, як органічно той адаптувався до позиції "у відтяжці".

Gudjohnson vs Man United (2003)



The coolest Chelsea finisher ever? pic.twitter.com/VyLHoVCYaR — Archives (@CFCRetro) May 15, 2023

А далі – трансфер в Барселону, яка шукала заміну Генріку Ларссону; требл із Гвардіолою у 2009-му. Гудьйонсен вже не був основним, але мав найліпші ракурси, аби роздивитися дива Мессі. Іноді його реакція на них ставала вірусною, як-от з тим сольником з Хетафе.

Ну, і поки Ейдур насолоджувався тікі-такою і середземноморським сонцем, вдома зростали три його сини.

***

Арнор Гудьйонсен був природним талантом, самородком.

Ейдур – продукт школи ПСВ.

Ну, а Свейдн, Андрі та Даніель Гудьйонсени завдяки Ейдуру вперше заграли футбол у Ла Масії – академії Барселони.

"Я і уявити не міг, що Андрі стане футболістом, коли він був дитиною. Я не хочу сказати щось негативне, але він був маленьким товстуном, який носив м’яч під пахвою!" – сміється батько.

Усе вийшло краще, ніж він міг очікувати – і не лише з середнім сином.

Eiður Smári Guðjohnsen var í fyrsta skipti í hlutverki aðstoðarþjálfara á Laugardalsvelli í gærkvöldi og sonur hans Andri Lucas kom inn á í fyrsta sinn með landsliðinu. Hann fékk koss við tilefnið! 😘 pic.twitter.com/hJ4vokTUCt — RÚV Íþróttir (@ruvithrottir) September 3, 2021

Річ в тім, що уся Ісландія в 2010-х пережила футбольний бум, і вже на Євро-2016 вийшла навіть без стиків, напряму.

"Я вперше зіграв за збірну в 1996-му, але такої атмосфери тут ще не бачив, – зізнавався Ейдур. – Іноді ми робили сюрпризи, але ніколи нам не вдавалося підняти планку очікувань так високо.

Покоління гравців, яке підросло, дуже сильне. Вони виходили на чемпіонат Європи U21 . Це несподівано, і моя теорія така, що минуло рівно 13 років, відколи ми побудували перші повнорозмірні штучні поля, накриті дахом. Більшості хлопців, які зараз в команді, тоді було по 10 років, і вони були першим поколінням, яке могло грати футбол в Ісландії повний рік. Зараз ми пожинаємо плоди".

Так-так, це все – урядова програма, направлена передусім на оздоровлення молоді і боротьбу зі шкідливими звичками. Успіх на професійному рівні став приємним бонусом.

Na Islandu žije méně lidí než v Plzni. Přesto tam stojí přes 20 hal s umělkou, kde se dá trénovat celoročně. A víte, kolik mají trenérů s UEFA licencí? Jeden na každých 500 obyvatel!



Nudím se na letišti na cestě za dalším fotbalovým dobrodružstvím a je tu #fotbalovazajimavost🧵 pic.twitter.com/UZJXrbYaeW — Fotbalova.holka (@FotbalovaH) July 16, 2025

І взагалі-то Гудйонсена вже не мало бути серед цієї молоді. У 2011-му в АЕК він порвав хрестоподібні зв’язки, і враховуючи минуле, це віщувало кінець кар’єри Лише на характері та інтелекті, що компенсував втрату швидкості, він продовжив грати.

У сезоні-2014/15 навіть до Болтона повернувся заради доволі гідного "останнього танцю".

Ну, і ви точно пам’ятаєте, що Рагнар Сігурдссон, Арон Гуннарсон, Біркір Б’ярнасон, Гільфі Сігурдссон зробили із Англією та як рубалися із Францією на Євро-2016. Видатний виступ, що обезсмертив ту групу, коментатора та аплодисменти їхніх фанів.

***

Сини Ейдура були замалі, щоб приймати в тому участь. Вони лише вболівали.

Найстарший Свейдн, мабуть, не дотягував і талантом теж.

До 2015-го він займався у дитячих клубах Каталонії, далі поїхав в Італію, Німеччину, але провалився. Лише у шведському Ельфсборзі у 2022-23 він заграв дійсно добре. В ту саму пору Свейдн забив і 2 голи в спарингах за Ісландію.

"Одним з найкращих нападників чемпіонату Швеції" назвав його спортдир Сарпсборга Хампус Андерссон ще у 2024-му.

Що було далі – хтозна.

Sveinn Aron Guðjohnsen ger Elfsborg en tidig ledning borta mot Degerfors!



Se matchen på https://t.co/AJnP9nrqfz pic.twitter.com/zQdxoVPxW8 — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) May 1, 2022

Ясно лише, що зараз Сарпсборг розкручує Даніеля Карлсбакка, а от Свейдн у свої 27 гріє лавку. Це вже, мабуть, фініш.

А от двоє інших синів Ейдура є в заявці на Україну, і вони варті уваги.

Андрі, що ріс товстуном, вимахав до 188 см, і вже забив за Ісландію 10 голів. Це саме він вразив ворота Франції місяць тому.

Невидатний, але потужний нападник. Колись у Реалі (так-так, він закінчив Ла Фабрику) наколотив 37 голів за команду U17.

"Дуже цілісний гравець. Любить опускатися глибоко, чіплятися за м’яч, допомагати команді. Розумний на полі", – хвалив його тренер Ману Фернандес.

Уже серед дорослих, де захисники такі ж дебелі, як він сам, Андрі збавив оберти. Лише в Люнгбю в сезоні-2023/24 він видав 15 голів в 33 матчах. А от далі в Генті і зараз у Блекберні – не те.

Цього сезону він ще не забив за "Бродяг", та й сама команда плететься в зоні вильоту Чемпіоншипу.

"Батько намагався намалювати мені картину ліги, дати уявлення, але, гадаю, це все одно трохи шокує. Геть інший досвід. Справді приємно бачити таку пристрасть і любов до гри", – зізнається нападник.

А ще визнає, що прізвище відкриває перед ним більше дверей, ніж створює проблем:

"Звісно, будуть порівняння, хтось показуватиме на ім’я. Але я думаю, ми з братами добре даємо собі раду. До того ж, батьки ніколи на нас не тиснули".

Виступи за Ісландію для Андрі – шанс показати тренерам Блекберна, що він гідний шансу та місця, яке наразі частіше віддають Юкі Онасі. Як і місяць тому з Францією, проти наших він віддаватиме усі сили, які є.

***

Ну, і 19-річний Даніель – головна надія Гудьйонсенів на нові великі звершення.

У 2023-му The Guardian внесла його списку найбільших талантів 2006 року народження, уявіть собі!

І було ж за що!

😍 Mörkin þrjú úr frábærum sigri U17 karla gegn Norður Makedóníu í gær.



⚽️ Kjartan Már Kjartansson skoraði fyrsta mark leiksins og Daníel Tristan Guðjohnsen seinni tvö.



👇 Our U17 men side goals in their win against North Macedonia yesterday.#fyririsland pic.twitter.com/8mPGgrCjKY — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) October 26, 2022

Тренери потім казали, що Дані працював аж занадто сумлінно, і тому тіло не витримало – стався стресовий перелом, виліт на купу місяців. Лише з весни він повноцінно вливається у склад шведського гранда – Мальме.

28 матчів, 5 голів, 4 асисти – нормальні цифри для юнака.

"Я втратив рік футболу, але здобув рік спортзалу. Наростив м’язи. Тепер мені легше грати проти старших", – Даніель говорить , як Ерлінг Голанд.

Оформивши гол плюс пас в серпні проти Хальмстада, він навіть ризикнув дати пораду тренеру:

"Зараз відкрите вікно, і клуб може підписати нового форварда, але у нас є я і Еконг. Ми впораємось з позицією дев’ятки".

DANÍEL GUÐJOHNSEN 🇮🇸(2006) WITH A GREAT HEADER FOR THE OPENER!!!

OTTO ROSENGREN 🇸🇪(2003) WITH A GREAT CORNER-KICK DELIVERY FOR THE ASSIST!!!pic.twitter.com/GmpEnD56MR — Football Report (@FootballReprt) August 16, 2025

Здається, наставнику Генріку Рідстрему почуте й побачене подобається:

"Чудовий виступ. Не лише гол і асист. Дані є проблемою для центральних захисників. Мене цікавить пресинг, і він був у ньому сильним. Приємно бачити".

Авжеж, приємно і Арнору, і Ейдуру, і братам. Династія центрфорвардів Гудьйонсенів тримає марку.

І ось що цікаво – усі покоління, виходить, стилістично різні.

Арнор же був невисоким і грав на відчуттях, техніці, спритності. Ейдур – той і поготів оригінал, який створював шанси так само часто, як і завершував атаки.

Ну, а три його сини – усі таранні нападники; із того сорту, що заштовхує м’яч у ворота разом із захисниками та голкіпером.

Забарний, Матвієнко, ви як? Сьогодні вам треба стояти на ногах міцно!