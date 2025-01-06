Джеррард стане дідусем! Донька легенди Ліверпуля чекає на первістка

Легендарний футболіст і тренер Стівен Джеррард готується до нової ролі в своєму житті – стати дідусем. Його 20-річна донька Ліллі оголосила, що очікує на первістка, поділившись радісною новиною у своєму Instagram.

Ліллі опублікувала фото зворушливих деталей: щоденника вагітності, двох тестів із позитивним результатом, знімків УЗД та мініатюрних дитячих черевичків.

У підписі до публікації вона написала: "Наша маленька таємниця. Найкраща новина – наша маленька копія вже в дорозі".

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Батьком майбутньої дитини є Лі Бірн, із яким Ліллі зустрічається з квітня 2022 року. Хлопець вже встиг стати частиною родини Джеррардів.

Сам Стівен, який наразі тренує саудівський клуб Аль-Еттіфак, не стримував радості. Під дописом доньки він залишив коментар: "Ми не можемо дочекатися. Це чудова новина. Вітаємо вас, ми вас любимо!"

Нагадаємо, Джеррард має ще трьох дітей: доньок Лексі (18 років), Лурдес (13 років) та сина Ліо (8 років). Його перший онук чи онука з'являться на світ уже після того, як Стівен відзначить своє 45-річчя.