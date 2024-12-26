Подаруночок на Різдво? Кохана Неймара натякнула у соцмережах на вагітність

Світ футболу знову сколихнула інтрига: чи стане зірковий бразильський футболіст Неймар татом учетверте? Чутки про це активно ширяться після святкування Різдва, яке гравець Аль-Хіляль провів у компанії своєї партнерки та матері його другої дитини Бруни Б'янкарді.

Свято пройшло у теплій атмосфері, оформленій у червоних тонах. Проте увагу фанатів привернув не лише святковий декор, а й світлина, на якій, за припущеннями, видно натяк на можливу вагітність Бруни.

Офіційного підтвердження від пари поки що немає, але це не заважає прихильникам обговорювати ймовірне поповнення в родині Неймара. Особливо зважаючи на те, що нещодавно футболіст став батьком дівчинки на ім'я Хелена від Аманди Кімберлі.

Якщо чутки виявляться правдою, це буде вже четверта дитина для 31-річного бразильця. Неймар завжди відкрито демонстрував свою любов до дітей і часто ділиться зворушливими моментами зі своїми малюками в соцмережах.

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Нагадаємо, Неймар і Бруна вперше публічно підтвердили свої стосунки у 2022 році. Незважаючи на періодичні чутки про розрив, пара знову возз’єдналася, і в 2023 році вони оголосили про народження доньки, Хелени.

Бруна також має чудові стосунки із сином Неймара, Даві Лукою, який народився у 2011 році від попередніх стосунків футболіста.