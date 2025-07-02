Степанов прокоментував свій дебют за Нюрнберг: він забив 4 голи за тайм

17-річний український нападник Артем Степанов прокоментував свій дебют за німецький Нюрнберг. Він у товариському матчі відзначився покером, а його команда познущалася з аматорського колективу Херсбрук.

Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Українець забив усі 4 м'ячі ще в першому таймі. Він сказав, що радий своїм голам, але відзначив гру усієї команди. Зустріч завершилася з рахунком 13:0.

" Сьогодні було дуже напружено за такої температури, але це частина підготовки. Ми повинні наполегливо працювати. Звичайно, я радий своїм першим голам, але в цілому я задоволений грою команди. Також було приємно бачити стільки вболівальників", – сказав Степанов.

Нагадаємо, контракт Степанова належить Баєру, а Нюрнберг його орендував. Орендна угода розрахована на рік. У сезоні-2024/25 гравець взяв участь у двох матчах за першу команду Баєра, сумарно провівши на полі 18 хвилин.

У складі молодіжної команди "фармацевтів" форвард зіграв 26 матчів, в яких забив 22 голи та віддав 4 результативні передачі. Трансферна вартість українця оцінюється у 350 тисяч євро.