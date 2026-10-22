Степанов повернувся до тренувань з Утрехтом і може зіграти проти ПЕК Зволле

Український нападник Утрехта Артем Степанов відновив тренування після травми та може потрапити до заявки команди на суботній матч проти ПЕК Зволле.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Водночас його участь у грі залежатиме від рішення медичного штабу.

У середу він тренувався на полі з командою, однак не брав участі в заключній частині заняття.

"Артем вибув на чотири-п'ять тижнів. Добре, що він знову на полі. Він має гарний і бадьорий вигляд. Але йому не дозволили взяти участь в останній частині тренування. Це його засмутило", – розповів головний тренер Утрехта Антоні Коррея.

Наставник додав, що бажання Степанова швидше повернутися до повноцінних тренувань – це хороший знак. Коррея сподівається, що форвард зможе зіграти проти ПЕК Зволле, але не хоче поспішати з його поверненням.

"Я на це сподіваюся, але маю уважно прислухатися до медиків. Якщо Степанов буде готовий, то, найімовірніше, розпочне матч на лаві запасних", – додав тренер.

Як відомо, Степанов травмувався у вересневому матчі з Феєнордом і пропустив поєдинки проти Віллема II та Твенте.