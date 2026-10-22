Степанов повернувся до тренувань з Утрехтом і може зіграти проти ПЕК Зволле
Артем Степанов
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Український нападник Утрехта Артем Степанов відновив тренування після травми та може потрапити до заявки команди на суботній матч проти ПЕК Зволле.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Водночас його участь у грі залежатиме від рішення медичного штабу.
У середу він тренувався на полі з командою, однак не брав участі в заключній частині заняття.
"Артем вибув на чотири-п'ять тижнів. Добре, що він знову на полі. Він має гарний і бадьорий вигляд. Але йому не дозволили взяти участь в останній частині тренування. Це його засмутило", – розповів головний тренер Утрехта Антоні Коррея.
Наставник додав, що бажання Степанова швидше повернутися до повноцінних тренувань – це хороший знак. Коррея сподівається, що форвард зможе зіграти проти ПЕК Зволле, але не хоче поспішати з його поверненням.
"Я на це сподіваюся, але маю уважно прислухатися до медиків. Якщо Степанов буде готовий, то, найімовірніше, розпочне матч на лаві запасних", – додав тренер.
Як відомо, Степанов травмувався у вересневому матчі з Феєнордом і пропустив поєдинки проти Віллема II та Твенте.