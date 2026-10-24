Степанов вперше після травми зіграв у складі Утрехта: відома оцінка українця

Український центрфорвард Артем Степанов вперше за місяць зіграв у складі Утрехта після травми, вийшовши з лави запасних на 74-й хвилині.

Зустріч завершилася із рахунком 1:1.

Перший гол був забитий на 72-й хвилині. Соренсен скористався передачею Остінга та завдав результативного удару.

Тренер Утрехта Емманюель Коррея після цього вирішив оновити атакувальну ланку, випустивши на поле молодих нападників Сема ван Дейна та Артема Степанова.

Врятувати свою команду вдалося саме 22-річному нідерландцю Дейну, який оформив взяття воріт під завісу зустрічі.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

10 тур, 24 жовтня

Утрехт – Зволле – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 72 Соренсен, 1:1 – 90+1 ван Дейн

Статистичний портал Sofascore оцінив дії українця у цьому поєдинку в 6,0. Серед всіх гравців матчу Степанов отримав найнижчі бали. За даними ресурсу, нападник завдав одного удару по воротах та виконав 5 з 7 успішних передач.

Зауважимо, що Степанов травмувався у вересневому матчі з Феєнордом і пропустив поєдинки проти Віллема II та Твенте. Згодом стало відомо, що в українця був пошкоджений гомілкостоп.

Через це ушкодження нападник не зумів допомогти національній збірній України під час перших матчів групового етапу Ліги націй.

Напередодні Степанов повернувся до тренувань з командою.