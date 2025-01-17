Український нападник Баєра визначився зі своїм майбутнім

Нападник Баєра Артем Степанов визначився зі своїм майбутнім на другу частину сезону-2024/25.

Про це повідомляє Kicker.

Не зважаючи на інтерес з боку клубів другої Бундесліги, форвард вирішив залишитись у Баєрі. На думку оточення Степанова, це найкраще рішення для подальшого прогресу.

У поточній кампанії українець зіграв 16 матчів за юніорську команду "фармацевтів", в яких забив 11 голів та віддав три результативні передачі.

Окрім того, Степанов відіграв 18 хвилин в Лізі чемпіонів у матчі проти Зальцбурга (5:0).

Раніше повідомлялось про інтерес до форварда з боку титулованого німецького клубу.