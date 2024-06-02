Степаненко: Трофей Довбика — це дуже добре для збірної України

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився думками перед виступом національної команди на Євро-2024, зокрема прокоментував індивідуальні досягнення Артема Довбика.

Досвічений хавбек відповів на питання журналістів на пресконференції.

"Я уже був на двох чемпіонатах Європи, цей — третій для мене. У нас сильна й гарна команда. Молоді гравці виступають у найсильніших лігах, є досвідчені футболісти, дуже гарний баланс.

За пройдений період ми додавали від матчу до матчу. Хочеться, щоб ми показали хороший футбол і здобули гарний результат.

Щодо найважчої частини в підготовці до чемпіонату Європи? Ми маємо дуже хороші умови, щоб грати у футбол, тренуватися. Але найважливіше для мене, коли ти прокидаєшся зранку й читаєш новини про те, як Росія знищує наші міста та вбиває наших людей... Це найважча частина підготовки.

Наскільки важливим для команди є Артем Довбик? Це — топгравець, найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Ми раді за Довбика та його трофей, це додає йому впевненості. Це дуже добре для нашої команди", — сказав Степаненко.