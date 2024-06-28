Степаненко: Всі думають, що став футболістом – все, ти мільйонер

Капітан збірної України Тарас Степаненко вважає, що стереотип про те, що всі футболісти стають мільйонерами, може зіграти злий жарт з тими, хто не зміг побудувати кар’єру на найвищому рівні.

Таку думку Тарас висловив, відповідаючи на питання про те, чи хоче, щоб його діти професійно займалися футболом.

"Ну, я не знаю. Чесно кажучи, не можу сказати, хочу чи не хочу. Я просто хочу, щоб вони насолоджувалися, і якщо їм це подобається, вони добре працювали. Тому я не наполягаю, вони самі з задоволенням ходять на весь спорт, тому що я вважаю, що років до 13 дитина повинна займатися не тільки одним видом спорту.

У нас просто зараз пушать дітей цих. Я дивлюся, всі хочуть футболістів. Усі думають, що став футболістом – все, ти мільйонер. Але вони не бачать людей, які стали футболістами, пограли по нижчих лігах – і в підсумку немає ні освіти, ні професії, і нічого не заробив.

Тому я хочу, щоб мої діти вчилися гарно і здобули освіту. Стануть футболістами – це їхня праця, я їм тільки допоможу. Ні – ні", – сказав Степаненко.

Нагадаємо, нещодавно Тарас видав емоційний спіч, коли його вкотре запитали про завершення кар’єри.